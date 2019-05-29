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Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

CHP'den yaklaşık 8 ay önce ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'de yeni bir parti kurulacağını söyledi.

AA | 29.05.2019 - 13:53..
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Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'de yepyeni bir sayfa açacaklarını, yeni şeylerden konuşacaklarını söyledi.

CHP'den yaklaşık 8 ay önce ihraç edilen Yılmaz, "Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak." dedi.

"UZUN SÜREDİR BAHANE GÖZETİYORLARDI"

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, ana muhalefet partisini hedefine alarak, "Partide benim varlığımdan, düşüncelerimden rahatsız olanlar belli ki uzun süredir bahane gözetiyorlardı." dedi.

Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

'MAHKEME 3 DAKİKA İÇERİSİNDE KARAR VERDİ' İDDİASI

Yılmaz, kendisini partiden ihraç eden anlayışın mahkemeye yansıdığını da öne sürerek, mahkemenin kararının hukuki değil siyasi olduğunu, dava dosyasındaki sağlam delillere rağmen 3 dakika içinde karar verildiğini, ihracının kesinleştiğini söyledi.

Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

Yılmaz, mahkeme kararının hukukun çiğnenmesi olduğunu öne sürdü.

YENİ PARTİ SİNYALİ

Yılmaz, "Yeni bir parti mi kurulacak?" sorusuna, "Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak." karşılığını verdi.

FAALİYET İÇERİSİNDEKİ SİYASİ PARTİLER

Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partiler:

Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

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