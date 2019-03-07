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Bakan Pakdemirli'den TOKİ konutu örneği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak TOKİ konutlarını tüm vatandaşların anlamasını sağlamak için bunu bir örnekle açıkladı.

DHA | 07.03.2019 - 17:36..
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Bakan Pakdemirli'den TOKİ konutu örneği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Marmara Denizi Prens Adaları "Yapay Resif Uygulaması" törenine katıldı.

"YANİ BİR NEVİ..."

Törende konuşan Bakan Pakdemirli konuşma yaparak, “Bu yapay resif nedir? Arkadaşlar çok teknik konuşuyorlar, açıklıyorlar ama vatandaşın anlayacağı lisanla; biz balıklara sosyal konut yapıyoruz. Yani bir nevi balıklara TOKİ yapıyoruz. Burada 2 bin 500 adet beton bloğu denize bırakacağız ve bu balıkların yaşayacağı bir alan olacak.” dedi.

Bakan Pakdemirli'den TOKİ konutu örneği

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