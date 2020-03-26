Pakdemirli: Gıda tedariğinde sorun yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgına karşı sosyal mesafenin önemini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "İnsanlar tabii ki sokağa çıkacaklar. Ama bu işi ciddiyete almamız lazım. Mangal keyfimiz de olmayıversin. Sosyal mesafeye dikkat edilmezse katı kurallar koyabiliriz." dedi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Barajlardaki doluluk oranına değinen Pakdemirli, "İçme suyu ile ilgili barajlarımız bu yıl yüzde 56 oranında dolu. Barajların doluluk oranı şu an yeterli. Su her zaman önemli. Hijyene dikkat edelim ama çeşmeyi açıp suyu da boşa akıtmayalım. Suyumuz kıymetli iktisatlı gidelim." ifadelerini kullandı.

KOLONYADA SON DURUM

"Alışverişlerde kolonya satışı yüzde bin artmış. Etil alkolü Türkiye üretir. Kolonya ve dezenfektanda 5 aylık stok var, üretim konusunda sıkıntı yok.

GIDA TEDARİĞİNDE SORUN YOK

Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Birçok ülke önce can, sonra canan hesabıyla gidecek. Sosyal izolasyon toplumlara yansımış durumda. Ülkeler balık almıyor, domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var. Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi yok.

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMELERİ

Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk."