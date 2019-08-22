Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan ve 3 gün sürdükten sonra ancak kontrol altına alınabilen orman yangınında, gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışma devam ediyor.

THK İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Bu uçaklar eski, bozuk, yağ kaçırıyor" demesi üzerine konuşan bir THK yetkilisi, "Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor. Çağırsınlar, motor çalıştıralım" demişti.

"BENİ MEMURİYETTEN ATIN, BU UÇAĞA BİNMEM DİYORLAR"

Pakdemirli, yangın söndürme uçağı tartışmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı; "Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyassetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana mıhalefetin oyuncağı olmuş." dedi.