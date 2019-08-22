taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7396
Euro
6.3818
Altın
1498.2
Borsa
95786.27
Gram Altın
277.012

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Bakan Pakdemirli, "THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum" dedi.

AA | 22.08.2019 - 10:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan ve 3 gün sürdükten sonra ancak kontrol altına alınabilen orman yangınında, gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışma devam ediyor.

THK İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Bu uçaklar eski, bozuk, yağ kaçırıyor" demesi üzerine konuşan bir THK yetkilisi, "Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor. Çağırsınlar, motor çalıştıralım" demişti.

"BENİ MEMURİYETTEN ATIN, BU UÇAĞA BİNMEM DİYORLAR"

Pakdemirli, yangın söndürme uçağı tartışmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı; "Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyassetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana mıhalefetin oyuncağı olmuş." dedi.

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

46
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

44
Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

33
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

218
Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

87
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

134
Merkel ve Macron'dan, Boris'e Brexit uyarısı

Merkel ve Macron'dan, Boris'e Brexit uyarısı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir