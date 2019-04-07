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Pakistan, 360 Hindistanlı mahkumu serbest bırakıyor

Pakistan'ın Hindistan'la gerginliği azaltmak iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakma sözü verdiği 360 Hindistanlı mahkumdan 100'ü teslim edilmek üzere sınıra doğru yola çıktı.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 16:34..
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Pakistan'ın Hindistan ile ilişkilerin iyileştirilmesinde iyi niyet göstergesi olarak nisan ayında serbest bırakacağını açıkladığı 360 Hindistanlı mahkumdan 100’ünün, Vagah sınır kapısında Hindistanlı yetkililere teslim edileceği bildirildi

NİSAN AYI BOYUNCA TESLİM GERÇEKLEŞECEK

Yüzer kişilik gruplar halinde serbest bırakılacak olan balıkçı grubunun ilkinin 8 nisanda, diğer grupların 15 ve 29 nisanda Hindistanlı yetkililere teslim edileceği kaydedildi.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Geçtiğimiz şubat ayında Hindistan-Pakistan sınırındaki güvenlik merkezine düzenlenen intihar saldırısı ile 40’dan fazla askerin öldürülmesi üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı. Saldırıyı Pakistan’daki Ceyş-i Muhammed örgütünün gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Hindistan hükümeti, saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu ileri sürmüş ve Ceyş-i Muhammed üyelerinin eğitim kamplarına savaş uçakları ile saldırı düzenlemişti. Pakistan, Hindistan’ın saldırısına karşılık vermiş ve bir Hindistan uçağını düşürmüş, iyi niyet göstergesi olarak düşürülmeden önce uçaktan atlayarak kurtulan Hint pilotu ülkesine iade etmişti.

Pakistan, 360 Hindistanlı mahkumu serbest bırakıyor

Pakistan, 360 Hindistanlı mahkumu serbest bırakıyor

Pakistan, 360 Hindistanlı mahkumu serbest bırakıyor

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