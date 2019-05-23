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Pakistan füze denemesi yaptı

Şahin-2 füzesinin atışının başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

AA | 23.05.2019 - 12:37..
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Konuya ilişkin sosyal medyan açıklama yapan sözcü General Asıf Gafur, "Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre. Şahin-2, Pakistan'ın ihtiyacı olan bölgesel istikrar için gerekli caydırıcı güce sahip." ifadelerini kullandı.

Ordudan yapılan açıklamada ise atışın Umman denizindeki hedefini başarıyla vurduğu, denemenin üst düzey ordu yetkililerince izlendiği ifade edildi.

Pakistan füze denemesi yaptı VİDEO

BAŞBAKAN İMRAN HAN TEBRİK ETTİ

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da füzeyi üreten ve atışı başarıyla gerçekleştiren mühendis ve askerleri tebrik ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Pakistan geçen sene ve bu yılın ilk aylarında da uzun ile orta menzilli füze denemeleri yapmıştı. Yapılan denemelerde Şahin ve Ghauri tipi füzeler kullanılmıştı.

Pakistan füze denemesi yaptı

Pakistan füze denemesi yaptı

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