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Pakistan hava sahasını uçuşlara yeniden açtı

Hindistan ile yaşanan gerginliğin ardından hava sahasını kapatan Pakistan, bugün uçuşları yeniden başlattığını duyurdu.

İHA | 04.03.2019 - 20:00..
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Bangkok Havalimanı'nda yaklaşık 800 Pakistanlı, 6 gündür ülkelerine geri dönmeyi bekliyor.

HAVA SAHASI AÇILDI

Geçtiğimiz hafta Hindistan ve Pakistan arasına patlak veren gerginliğin ardından Pakistan, hava sahasını sivil uçuşlara kontrollü bir şekilde kapatmıştı. Uçuşların durdurulmasının ardından farklı ülkelerden evlerine dönmek isteyen yaklaşık 800 Pakistan vatandaşı, Tayland’daki Bangkok Havalimanı'nda mahsur kalmıştı.Pakistan hava sahasını uçuşlara yeniden açtı

Pakistan Sivil Havacılık İdaresi (CAA), bugün Pakistan’ın hava sahasını uçuşlara yeniden açtığını duyurdu.

HİNDİSTAN - PAKİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde 14 Şubat’ta terör saldırısı düzenlenmiş, 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuş, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini ileri sürmüştü.

Pakistan hava sahasını uçuşlara yeniden açtı

Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan, Pakistan’a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. Çarşamba günü, iki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurmuştu. Yaşanan gerilimin ardından Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

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