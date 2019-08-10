Pakistan, Hindistan ile ticari ilişkileri askıya aldı

Başbakan İmran Han liderliğinde yapılan kabine toplantısının ardından Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan ile ikili ticari ilişkilerin ivedilikle askıya alındığı belirtildi.

"Federal hükümet, Hindistan ile ikili ticari ilişkileri derhal geçerli olmak üzere yeni bir talimata kadar askıya almaktan memnuniyet duyar" ifadesine yer verilen açıklamada, Hindistan, ithalat ve ihracatın yasak olduğu ülkeler listesine eklendi.

Söz konusu yasak, daha önce sadece Pakistan'ın diplomatik ve ticari ilişkisinin olmadığı İsrail'e uygulanıyordu.