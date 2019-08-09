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Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Keşmir sorununda Hindistan'la savaş istemediklerini, ancak tahriklerin devamı halinde uygun yanıtı da vereceklerini belirtti.

İHA | 09.08.2019 - 03:29..
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Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Keşmir bölgesinin statüsü üzerine yaşanan son gelişmeler sonrası Hindistan ile aralarında artan tansiyon üzerine açıklamalarda bulundu.

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan Başbakanı İmran Khan

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Keşmiş bölgesinde Hindistan’ın ihlallerinin devam ettiğini belirten Khan, savaş istemediklerini öte yandan Hindistan tarafının tahrik edici adımlarının devam etmesi halinde ise uygun cevabı vermekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan'da göstericiler, Hindistan bayrağı yakarken.

"HİNDİSTAN İLE YAŞADIĞIMIZ BİR KAMUOYU SAVAŞI"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile barış seçeneği üzerine sürekli konuştuğunu belirten Khan, çabalarının karşılık bulamadığını ve bunun bir ‘kamuoyu savaşı’ olduğunu söyledi.

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Hindistan'da protestocular, Pakistan bayrağı yakarken.

Pakistan’ın bu savaşı muhakkak kazanması gerektiğini vurgulayan Khan, ayrıca Hindistan’ın dikkatleri Keşmir bölgesinden uzaklaştırmak için her türlü önlemi alabileceğini de belirtti.

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Hindistan Başbakanı Narendra Modi

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