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Pakistan Keşmir'de 60 Hint askeri öldürüldü

Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, son 8 ayda Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nda 60 Hint askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

AA | 27.10.2019 - 09:07..
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Hindistan yönetiminin, "Pakistan'daki terör hedeflerini vurdukları" iddialarına Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, yanıt verdi.

60 HİNT ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan ordusunun, 27 Şubat'tan bu yana Kontrol Hattı'nda yürüttüğü operasyonlara değinen Gafur, "27 Şubat'tan bu yana Pakistan ordusu tarafından Keşmir'deki Kontrol Hattı çevresinde 60 Hint askeri öldürüldü ve sığınakları yok edildi. Top mevzileri vuruldu ve yer değiştirmeye zorlandı." ifadelerini kullandı.

'2 HİNT HELİKOPTERİ KORKUDAN BİRBİRİNİ VURDU'

Gafur, Hint Hava ve Deniz Kuvvetlerinin de hedef alındığını belirterek, "2 Hint Hava Kuvvetleri uçağı düşürüldü, 2 Hint helikopteri ise korkudan birbirini vurdu. Hint Deniz Kuvveleri de engelleniyor." bilgisini paylaştı.

Pakistan Keşmir'de 60 Hint askeri öldürüldü

HİNDİSTAN GENEL KURMAY BAŞKANI TAM TERSİNİ SÖYLEDİ

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, "Gilgit-Baltistan ve Keşmir teröristler tarafından yönetiliyor." iddiasında bulunarak, Hint ordusunun Pakistan'daki terör hedeflerini vurduğunu savunmuştu.

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