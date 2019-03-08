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Pakistan sınırında, Hint savaş uçağı düştü

Rutin devriye faaliyeti yapan uçağın düşüşe geçmesiyle kendisini fırlatan pilot kurtuldu.

AA | 08.03.2019 - 17:32..
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Pakistan-Hindistan sınırında Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 uçağı düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden (IAF) yapılan açıklamada, ülkenin Racastan eyaletinin Pakistan sınırı yakınlarındaki Bikaner kenti civarında düşen uçağın rutin devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

KURŞUN YEMİŞ OLABİLİR

Nal hava üssünden kalkan uçağın pilotunun kendini fırlatarak kurtulduğu ifade edilen açıklamada, uçağa kalkış sırasında çarpan bir kuşun kazaya sebep olma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Pakistan sınırında, Hint savaş uçağı düştü

Düşen MiG-21, Hindistan'ın Pakistan sınırında son iki haftada düşen üçüncü uçak oldu. Diğer iki uçak 27 Şubat'ta Pakistan jetleri tarafından vurularak düşürülmüştü.

Düşürülen uçaklardan birinin modeli de MiG-21'di.

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