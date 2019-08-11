taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Pakistan'da 6 kişi elektrik akımından öldü

Pakistan’da sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonrası 6 kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

DHA | 11.08.2019 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Pakistan'da son günlerde etkisi arttıran aşırı yağışlar, en çok Sind Eyaleti'ne bağlı Karaçi’de etkisini gösterdi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonrası ikisi çocuk 6 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü. Çocuklar, olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına konuldu.

Pakistan'da 6 kişi elektrik akımından öldü ViDEO

Pakistan'da 6 kişi elektrik akımından öldü

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yerel medya; yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiğini, birçok ev ve işyerini su bastığını, ekiplerin tahliye çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Pakistan'da 6 kişi elektrik akımından öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

120
Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

63
Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

63
Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

122
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

223
Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

65
Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir