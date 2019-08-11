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Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

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Nakliye için teslim edilen 27 ton şekeri çaldı

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1 FIFA 20'ye gelecek 5 önemli yenilik Bu yıl tanıtılacak olan FIFA 20’ye gelen 5 önemli yeniliği sizler için derledik.

2 Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü Suriyeli olduğu öğrenilen çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, anne ve babanın feryadı yürek dağladı.

3 Merih'le Diego Costa kapıştı Atletico Madrid'le Juventus arasında oynanan maçında milli futbolcumu Merih Demiral'ın performansı beğeni toplarken, Diego Costa ile yaşadığı tartışma ise karşılaşmaya damga vurdu.

4 Pakistan'da 6 kişi elektrik akımından öldü Pakistan’da sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonrası 6 kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

5 Tekirdağ'da hayvanlarını kurtarmak isteyen çoban öldü Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı çoban, hayatını kaybetti. Çobanın, rayların üzerinden geçen büyükbaş hayvanlarını kurtarmak isterken trenin altında kaldığı belirtildi.

6 Yalova'da engelli kadın yıllar sonra yüzdü 20 sene önce denize balıklama atlaması sonucu boyun omuriliği kırılan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan kadın, yıllar sonra denize girdi.