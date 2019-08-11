Pakistan'da son günlerde etkisi arttıran aşırı yağışlar, en çok Sind Eyaleti'ne bağlı Karaçi’de etkisini gösterdi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonrası ikisi çocuk 6 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü. Çocuklar, olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına konuldu.
Pakistan'da 6 kişi elektrik akımından öldü ViDEO
TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yerel medya; yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiğini, birçok ev ve işyerini su bastığını, ekiplerin tahliye çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.