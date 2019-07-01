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Pakistan'da aile faciası: 9 ölü

Pakistan'ın Multan şehrinde yaşanan aile içi tartışma sonrasında 9 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 01.07.2019 - 16:49..
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Pakistan'ın Multan şehrinde aile içinde yaşanan tartışma bir faciaya neden oldu.

7 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP EVİ ATEŞE VERDİ

Ajmal adında bir adam kayınpederinin evinde çıkan tartışma sonrasında evdekilere silahla ateş ederek, 7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdi. Kurtarma ekiplerine göre, Ajmal'in karısı da dahil silahla ateş ettiği 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, aile üyesi 2 kişi yanarak can verdi. Yangında ağır yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pakistan'da aile faciası: 9 ölü

ONUR MESELESİ CİNAYETİ

Polis yetkilisi Imran Mehmood, yaşanan olayın onur meselesi yüzünden meydana geldiğini, Ajmal'ın kayınpederinin evini basarak karısı ve karısının annesi, 2 kız kardeşi ve 3 çocuğu dahil 7 kişiyi vurduğunu ve vurulan akrabaların hepsinin olay yerinde öldüğünü bildirdi. Mehmood, Ajmal'in daha sonra evde bulunan iki kişiyi zorla bir odaya kapatarak ateşe verdiğini söyledi.

Pakistan'da aile faciası: 9 ölü

ERKEK KARDEŞ ARANIYOR

Polise göre, birkaç gün önce Suudi Arabistan'dan dönen Ajmal, karısından şüphelenmeye başladı. Sonrasında bu feci olay gerçekleşti. Cinayetlerle ilgili şüphelenilen 2 kişi gözaltına alınırken, polisin olay yerinden kaçan Ajmal'in erkek kardeşini aradığını bildirdi.

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