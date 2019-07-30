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Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

Eğitim uçağının başkent İslamabad yakınlarında evlerin arasına düşmesi sonucu 5'i askeri, personel 17 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 30.07.2019 - 08:57..
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne (PAF) ait eğitim uçağı, İslamabad'a 30 kilometre yakınlıktaki Mora Kalu bölgesinde düştü.

KAZADAN SONRA HEMEN ALEV ALDI

Rutin eğitim faaliyeti sırasında evlerin bulunduğu bölgeye düşen uçağın kazanın ardından alev aldığı belirtilen açıklamada, çevredeki bazı evlerin de yangından zarar gördüğü ifade edildi.

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından Ravalpindi kentindeki askeri kurtarma ekipleri, 1122 Rescue ilk yardım ekipleri ile itfaiye olay yerinde söndürme ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Kazada 5'i asker, 12'si sivil 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölen askerlerden ikisinin, yarbay rütbesinde olduğu açıklandı.

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçağın düşme nedenine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

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