Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne (PAF) ait eğitim uçağı, İslamabad'a 30 kilometre yakınlıktaki Mora Kalu bölgesinde düştü.
KAZADAN SONRA HEMEN ALEV ALDI
Rutin eğitim faaliyeti sırasında evlerin bulunduğu bölgeye düşen uçağın kazanın ardından alev aldığı belirtilen açıklamada, çevredeki bazı evlerin de yangından zarar gördüğü ifade edildi.
17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından Ravalpindi kentindeki askeri kurtarma ekipleri, 1122 Rescue ilk yardım ekipleri ile itfaiye olay yerinde söndürme ve kurtarma çalışmaları başlattı.
Kazada 5'i asker, 12'si sivil 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ölen askerlerden ikisinin, yarbay rütbesinde olduğu açıklandı.
DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR
Uçağın düşme nedenine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.