Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 17 ölü

Balıkesir'de Hacıilyas Cami'sine 10 yıl önce imam-hatip olarak atanan Hasan Demirtaş, bakımsız halde bulduğu caminin bahçesine 240 farklı cinste ağaç dikti.

Bakımsız olan caminin bahçesini hayata döndüren imam

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CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi

Belediye başkanlarının birinci dereceden akrabalarını makam sahibi yapmasının ortaya çıkması, partide büyük bir telaşa neden oldu.