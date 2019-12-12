Pakistan'da avukatlar hastane bastı: 3 ölü

Pakistan’ın Lahor şehrinde bulunan bir hastane doktoru, avukatlarla alay ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından avukatlar, doktoru protesto etmek için hastaneye gitti.

TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN HASTANEYE SALDIRDILAR

Pencap Barosu (PBC) Başkan Yardımcısı Shahnawaz İsmail, olayla ilgili açıklama yaptı. İsmail, viral olan bir videoya tepki göstermek için avukatların hastaneye saldırdığını söyledi.

Açıklamada, doktorların ve Pencap Kardiyoloji Enstitüsü (PIC) çalışanlarının, hastaneye annesini getirmiş bir avukatı darbettiği ve doktorların ihmali yüzünden avukatın annesinin sağlının kötüye gittiği bilgisi de yer aldı.

Pakistan'da avukatlar ve doktorlar arasında arbede

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İsmail ayrıca, viral olan videonun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ancak polisin kimseyi gözaltına almadığını da sözlerine ekledi.

AVUKATLAR POLİS ARACINI ATEŞE VERDİLER

Avukatlar ve doktorlar arasında çıkan arbedeye polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği ve 2 saat süren olaylarda, avukatların bir de polis aracını ateşe verdiği belirtildi.

Ayrıca, Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı Feyyaz Çohan’ın da olayların yaşandığı hastaneye geldiği ve avukatların hedefi haline gelerek tartaklandığı öğrenildi.

3 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, avukatların doktorlara saldırması nedeniyle bazı hastaların doktorsuz kaldığı ve müdahale edilemeyen 3 hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.