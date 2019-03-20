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Pakistan'da Çek modele uyuşturucu kaçakçılığından hapis

Pakistan'da Çek model Tereza Hluskova, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 16:26..
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Lahor'da görülen duruşmada, geçen yıl Lahor'dan Abu Dabi'ye gitmek üzereyken yakalanan Hluskova hakkında karar açıklandı.

Çekya'nın İslamabad Büyükelçiliğinden yetkililerin de takip ettiği davada 8 yıl 8 ay hapis cezası alan 23 yaşındaki Hluskova'yla birlikte yargılanan Shoaib isimli Pakistanlı ise beraat etti.

Pakistan'da Çek modele uyuşturucu kaçakçılığından hapis

MANKENE HAPİS CEAZSI

Kararın ardından gözyaşlarını tutamayan Hluskova'nın temyize gitme hakkı olduğu belirtildi.

Hluskova model olarak gelip 3 ay kaldığı Pakistan'dan Abu Dabi'ye gitmek isterken havalimanında çantasında 8,5 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanmıştı.

Çek model, ifadesinde uyuşturucunun kendisine verilen hediyelerin arasından çıktığını iddia etmişti.

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