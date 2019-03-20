Pakistan'da Çek modele uyuşturucu kaçakçılığından hapis

1 Okul çevresinde uyuşturucu satan 11 kişiye gözaltı Şırnak'ta polis tarafından okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

2 Yenikapı’ya cruise limanı inşa edilecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yenikapı'ya inşa edilecek liman ile 53 milyon turist beklediklerini ifade etti.

3 İki ülke sınır hattında ortak operasyon Türkiye ile İran'ın terör örgütü PKK ve İran'daki yapılanması PJAK-YRK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyondan ilk görüntüler geldi.

4 Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin için cenza töreni düzenlendi.

5 Dünyanın en güzel 10 kütüphanesi Amerika’da aylık olarak yayımlanan kültür ve teknoloji dergisi Wired, dünyanın en güzel 10 kütüphanesini listeledi. Listede İstanbul’da bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesi de dördüncü sırada…

6 Borcunu ödeme çabası olanlara pozitif yaklaşılacak TBB, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren veya getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu yaklaşım gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.