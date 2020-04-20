Pakistan'da cemaatle namaz kılma yasağı kaldırıldı

Koronavirüs nedeniyle Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki camilerde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla cemaatle namaz kılmak yasaklandı.

Bu kuralı uygulayan ülkelerden Pakistan, yasağı kaldırma kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre, karar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin ülkedeki dini cemaatlerin liderleriyle yaptığı görüşmede alındı.

CEMAATLE NAMAZ YASAĞI KALDIRILDI

Cemaatle namaz yasağı her ne kadar kaldırılsa da camiye gidecek kişilerin, maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Ramazan'a sayılı günler kala alınan karara ilişkin, "Camilerde gerekli önlemlerin alınması koşuluyla cemaatle namaza izin verilecek." açıklaması yapıldı.

2 METRE MESAFE ŞARTI

Pakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, cemaatle kılınacak namazlarda, saflardaki kişilerin arasında en az 2 metre mesafe olmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Tedbirler arasında camilerin sıklıkla dezenfekte edilmesi de yer alıyor.

SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

Geçtiğimiz hafta Pakistan'ın Karaçi kentinde, sosyal mesafe korunarak cuma namazı kılındı.

PAKİSTAN, ARBEDEYE SAHNE OLDU

Dünyanın en kalabalık ikinci Müslüman nüfusuna sahip Pakistan'da, güvenlik güçleriyle camide ibadet etmek isteyenler arasında sık sık arbede yaşanıyordu.