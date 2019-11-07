Pakistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi

Pakistan'da yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkilemeye başlayınca yetkililer harekete geçti. Lahor şehrinde okullar tatil edildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Pencap Eyaleti Başkanı Usman Buzdar, “Hava kirliliğinin ani artışı nedeniyle Lahor’da tüm okullar yarın kapalı olacak. Kirli havayı yakından takibe aldık. Yönetim yüksek alarm verdi. Anız yangınına ve hava kirliliğine neden olan diğer faktörlere karşı eylemleri arttırma görevini de üstlendi“ ifadelerini kullandı.

Sağlık uzmanları başta çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmamaları ve daha fazla sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Pakistan’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi VİDEO

ÖNLEM ALINMAZSA KÜRESEL ÇAPTA 7 MİLYON ÖLÜM BEKLENİYOR

Lahor’daki hava kirliliğine büyük ölçüde araçlar, endüstriyel dumanlar, yakılan çöplerin dumanları, ürün atıkları ve inşaatlardaki şantiyelerin tozlama faaliyetlerinin sebep olduğu ifade ediliyor.

Hava kirliliğine karşı önlem alınmazsa ölümler artacak. Bu yıl hava kirliliğinin küresel çapta 7 milyon beklenmeyen ölüme ve önemli derecede ekonomik etkiye neden olması bekleniyor. Buna rağmen bir rapora göre Pakistan’daki çevre koruma kuruluşları bu tehdide karşı koyacak derecede bir çalışma yapmadı.