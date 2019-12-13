Pakistan'da kaza sonrası otobüs alev aldı: 15 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Muslim Bagh bölgesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsü, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
15 ÖLÜ
Yolcu otobüsü, kamyonetle kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından iki aracın da alev aldığı belirtilirken, 15 kişinin öldüğü öğrenildi.
YANGINA KAMYONETTEKİ AKARYAKIT SEBEP OLDU
Kaza sonrası yapılan incelemede, kamyonetin akaryakıt taşıdığı; kaza sonrası dökülen yakıtın alev alarak yangına neden olduğu belirtildi. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti.
Pakistan'da kaza sonrası otobüs alev aldı ViDEO