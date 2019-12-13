Pakistan'da kaza sonrası otobüs alev aldı: 15 ölü

Tekirdağ'da yurt dışındaki 3 müşterisinin hesaplarındaki milyonlarca lira parayı zimmetine geçiren bankacı, "Kar marjı elde etmek üzere kullandım. Ancak kaybettim." dedi.

Sakarya'da annesini hastaneden çıkarmak için yanına giden bir kişi, personelle tartıştı, darbetmek istedi. Hastane polisi, şahsı polis merkezine götürdü.

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İstanbul'da mezarlık ücretlerine zam geldi

İBB'nin 2020 yılı tarifesine göre mezarlık ücretleri 4 bin 500 ile 34 bin lira arasında olacak.