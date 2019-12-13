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Pakistan'da kaza sonrası otobüs alev aldı: 15 ölü

Muslim Bagh bölgesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu iki araç alev aldı. Kamyonetteki akaryakıtın dökülmesi yangına neden oldu.

DHA | 13.12.2019 - 12:10..
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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Muslim Bagh bölgesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsü, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

15 ÖLÜ

Yolcu otobüsü, kamyonetle kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından iki aracın da alev aldığı belirtilirken, 15 kişinin öldüğü öğrenildi.

YANGINA KAMYONETTEKİ AKARYAKIT SEBEP OLDU

Kaza sonrası yapılan incelemede, kamyonetin akaryakıt taşıdığı; kaza sonrası dökülen yakıtın alev alarak yangına neden olduğu belirtildi. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti.

Pakistan'da kaza sonrası otobüs alev aldı ViDEO

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