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Pakistan’da pazar yerine düşen yıldırım 22 can aldı

Yapılan açıklamalara göre Pakistan’daki bir pazar yerine yıldırım düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

AA | 15.07.2019 - 15:18..
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Pakistan medyasında yer alan habere göre, Azad Keşmir'in Lesva bölgesinde meydana gelen olayda 9'u bir camide bulunan Tebliğ Cemaati üyesi ile iki askerin aralarında bulunduğu 22 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BÖLGEDE BULUNAN BAZI TURİSTLER SELİN ETKİSİYLE KAYBOLDU

Turistik bir bölge olarak bilinen Lesva'da yaşanan olay sonucu pazar yeri tamamen hasar görürken, şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle bölgeye gelen bazı turistlerin de kaybolduğu belirtildi. Kayıpları bulmak ve hasar tespiti için Pakistan ordusunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Pakistan’da pazar yerine düşen yıldırım 22 can aldı

Azad Keşmir'in genelinde yaşanan sel ve yıldırım çarpmaları sonucu 220 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 120 ev ve 70 dükkanın da hasar gördüğü bildirildi.

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