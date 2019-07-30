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Pakistan'da polise bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kuetta kentinde bir karakola yapılan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

AA | 30.07.2019 - 19:35..
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Pakistan Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki Baça Han karakolunun önüne, park edilen motora yerleştirilmiş el yapımı bomba patlatıldı.

4 ÖLÜ, 20 YARALI

Belucistan Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt'un medyaya yaptığı açıklamaya göre, patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 kişi ise yaralandı.

POLİS HEDEFLİ SALDIRI

Saldırının hedefinin polis olduğunu belirten Butt, patlamanın ardından çevredeki park halindeki araçlarda ve binalarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

Pakistan'da polise bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

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