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Pakistan’da Ramazan ayı cumartesi günü başlayacak

Rüyet-i Hilal Komitesi perşembe günü ayın Hilal şekliyle ülke üzerinde görülmemesi nedeni ile Ramazan ayının cumartesi günü başlayacağı duyuruldu.

İHA |
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Pakistan’da Ramazan ayı cumartesi günü başlayacak

Pakistan'da Ruyet-i Hilal Komitesi Müftü Muneebur Rehman Başkanlığında bir araya gelerek, diğer bölge komiteleri ile eş zamanlı toplantı gerçekleştirdi.

RAMAZAN AYI CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Komite, bu yıl Ramazan ayının başlangıcı olarak kabul edilen Rüyet-i Hilal'in koronavirüs salgını ortasında gözlemlendiğini belirterek, Pakistan'da Perşembe günü Rüyet-i Hilal'in görülmemesi nedeni ile Ramazan ayının cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise bugün bir araya gelerek Ramazan ayının ilk gününe karar verecek.

Pakistan’da Ramazan ayı cumartesi günü başlayacak ViDEO

"AY, HİLAL ŞEKLİNİ ALDIĞINDA RAMAZAN AYI BAŞLAMIŞ OLUR"

Rüyet-i Hilal, ayın hilal şeklini alıp gözle görülebilmesini ifade eder.

Hilalin görülmesiyle birlikte hicri Ramazan ayı başlamış olurken, artık oruç tutmak gerekir.

Pakistan’da Ramazan ayı cumartesi günü başlayacak

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