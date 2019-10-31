Pakistan'daki yolcu treninde yangın çıktı

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den, kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını belirtti.

PATLAMANIN SEBEBİ KAMP OCAĞI OLARAK BİLİNEN TÜP

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirtti.

Pakistan'daki yolcu treninde yangın ViDEO

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 62'ye ulaştığını belirtti.

PAKİSTAN ORDUSU DOKTOR GÖNDERDİ

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı.

YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu kritik olan yolculara, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceği belirtildi.