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Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, ülkemizin siyasetinin doğru olduğunu belirtti.

İHA | 10.10.2019 - 20:58..
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için dün akşam üzeri Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Türkiye'ye birçok ülke operasyon konusunda karşı çıksa da destek veren ülkeler de var.

PAKİSTAN DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Başkent İslamabad’da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakistan’ın, Türkiye’nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini söyleyen Faisal, “Pakistan, Türkiye’nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye’nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor” ifadelerini kullandı.

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