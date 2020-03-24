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Pakistan'dan gelen Türk vatandaşları karantinada

Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 20 Türk vatandaşı, koronavirüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

DHA | 24.03.2020 - 23:00..
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor.

Pakistan'dan gelen Türk vatandaşları karantinada

20 TÜRK VATANDAŞI YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Pakistan'da yaşayan 20 Türk vatandaşı, İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirildikten sonra geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Pakistan'dan gelen Türk vatandaşları karantinada

14 GÜN GÖZLEM ALTINDALAR

Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, Pakistan'dan gelenler kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.

Bolu'da, Yunanistan, Kolombiya ve Pakistan'dan gelen Türk vatandaşı toplam 69 kişi bulunuyor.

Pakistan'dan gelen Türk vatandaşları karantinada

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