Pakistan'dan Hindistan'a: Büyükelçinizi geri çekin

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında alınan Hindistan'la ikili diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına yönelik atılacak adımlar duyuruldu.
Açıklamada, Hindistan hükümetine bir mesaj iletilerek, İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesinin istendiği bildirildi.
Aynı açıklamada, Pakistan'ın da Hindistan'a büyükelçi göndermekten vazgeçtiği de belirtildi.
CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI
Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Başbakan İmran Han başkanlığında bugün toplanan NSC, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alınmıştı.
Toplantıda ayrıca Hindistan'ın Cammu Keşmir kararının Birleşmiş Milletler'e taşınacağı da kaydedilmişti.