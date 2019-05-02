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Pakistanlı iki göçmeni dövüp Türkiye'ye attılar

Yunan polisi iki Pakistanlıyı darp ederek, Meriç üzerinden Türkiye'ye gönderdi. Göçmenlerin vücutlarındaki darp izleri, kan dondurdu.

AA | 02.05.2019 - 13:27..
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Pakistanlı iki göçmeni dövüp Türkiye'ye attılar

Edirne Jandarması tarafından yarı baygın, darp edilmiş ve yarı çıplak halde bulunan Süfyan Muhammet (26) ve Ali Bali (18) hastaneye götürüldü. Burada bitkin haldeki iki Pakistanlı'nın sırtlarındaki derin yaralarına müdahale edildi.

YUNAN POLİSİ YAKALADI

Süfyan Muhammet, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Dimetoka bölgesinde Yunan polisince yakalandığını ve darp edilerek, elbiseleri ile paraları alınıp Türkiye'ye zorla gönderildiğini söyledi.

Pakistanlı iki göçmeni dövüp Türkiye'ye attılar

"CANLARI İSTEDİKÇE DÖVDÜLER"

Süfyan Muhammet, "Çok zulmetti Yunan bize. Canları istedikçe dövdüler, Türkiye'ye zorla attılar. Burada bize asker çok iyi davrandı. Elbiselerimize el koydukları için yarı çıplaktık, burada bize elbise buldular, karnımızı doyurdular, hastaneye götürdüler. Allah razı olsun." dedi.

MERİÇ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİLER

Yunanistan tarafından darp edildiğini dile getiren diğer düzensiz göçmen Ali Bali de, Yunan güvenlik güçlerince dövülmesi sonrası Meriç üzerinden Türkiye'ye zorla gönderildiğini aktardı.

Pakistanlı iki göçmeni dövüp Türkiye'ye attılar

"GERİ İTME" YÖNTEMİ

"Geri itme/push back" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.

Pakistanlı iki göçmeni dövüp Türkiye'ye attılar

Pakistanlı iki göçmeni dövüp Türkiye'ye attılar

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