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Pakistanlı ikizler 50 saat süren ameliyatla ayrıldı

Kafalarından yapışık olan Pakistanlı ikizler, Londra'da sanal gerçeklik teknolojisi ve 3D yazıcıların da kullanıldığı ameliyatla ayrıldılar.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 11:08..
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Pakistan'ın Çarsadda kentinde sezaryenle dünyaya gelen çocuklar, kafatasları ve damarları yapışık parazit ikizler olarak doğdu.

Üç büyük ameliyat geçiren ve bu ay başında taburcu olan Safa ve Merve Ullah adlı kız çocuklarının operasyonuna, 100 kadar doktor ve yardımcı personelin katıldı.

SANAL GERÇEKLİKLE ANATOMİK KOPYALARI ÇIKARILDI

Operasyonun başarı şansını artırmak için ameliyattan önce sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların birebir anatomik kopyaları çıkarıldı. Bunun operasyonda cerrahlara çocukların kafataslarının karmaşık yapısıyla beyin ve damarlarının konumunu daha iyi görme fırsatı verdiği belirtiliyor.

Pakistanlı ikizler 50 saat süren ameliyatla ayrıldı

ÖNCE DAMARLARI AYRILDI

Operasyon sırasında önce çocukların damarları ayrıldı. Sonra beyinleri ve damarlarını ayrı tutmak için kafalarına plastik bir parça yerleştirildi.

Tarama tetkikinde çocukların ayrı beyinleri olduğu görüldü. Şekilleri bozuk olan beyinler, plastik ve buna bağlı bir kasnak sistemiyle düzeltildi.

Pakistanlı ikizler 50 saat süren ameliyatla ayrıldı

YENİ KAFATASLARI YAPILDI

Ameliyatın son aşamasında çocuklara kendi kemiklerinden kafatasları yapıldı. Doku genişleticilerle çocukların derilerinin kafataslarını örtmeleri sağlandı.

Bu ameliyatları daha sonra çocukların yaşamlarını birbirlerinden bağımsız olarak sürdürebilmesini sağlayacak bir dizi küçük operasyonlar izledi.

Pakistanlı ikizler 50 saat süren ameliyatla ayrıldı

Pakistanlı ikizler 50 saat süren ameliyatla ayrıldı

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