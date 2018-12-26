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Pakistanlılar, Yunanistan’a giderken yolda yakalandı

TEM otoyolunda yakalanan Pakistan uyruklu 9 şahıs Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İHA | 26.12.2018 - 09:29..
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde TEM otoyolu Karamesutlu köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan 9 Pakistan uyruklu şahıs, 1 yıl kadar önce Ağrı üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıklarını söyledi.

YOLDA BIRAKILDILAR

İstanbul’a geldiklerini, İstanbul’da bir süre kaldıktan sonra plakasını bilmedikleri araçlarla Yunanistan’a gitmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Pakistanlılar, yol üzerinde bırakıldıklarını belirtti.

Şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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