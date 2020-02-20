Palalı Sabri, Ebru Polat ile aşk yaşıyor

Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi'nin Dubai'de bir gece kulübünde şarkıcı Ebru Polat'la samimi görüntülerini yayınlaması gündem oldu.

Palalı saldırı davasında ceza almasına rağmen Fas'a kaçtığı belirtilen firari Sabri Çelebi'nin aynı zamanda kuzenine kurulan kanlı bir pusunun azmettiricisi olduğu da iddia ediliyordu.

O olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, halen yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi'yi arama çalışmaları halen devam ediyor.

GEZİ'NİN PALALI SALDIRGANI

Gezi Parkı olayları kapsamında Talimhane'de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Ahmet Girgin, Şeyhmus Kırmızı ve Murat Ertik'in kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapsini istemişti.

GAZETECİNİN BİREYSEL BAŞVURUSU KARARA BAĞLANDI

Bu dava daha sonrasında bir AYM kararına da konu olmuştu. Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi direnişi sırasında Talimhane'de lokantası bulunan Sabri Çelebi'nin elindeki pala benzeri bir aletle eylemcilere saldırması sonucu yaralanan Gazeteci Ender Ergün'ün bireysel başvurusunu karara bağladı.

Gazeteci Ergün, "Göstericilere karşı bazı sivil kişilerin saldırılarına mani olunmamasından ötürü açılan tam yargı davasının reddi nedenleriyle de insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasında bulunmuştu.

FAS'A KAÇTI

Çelebi, Gezi Direnişi'nde eylemcilere saldırdıktan sonra kendisi için açılan davadan hemen önce Fas'a kaçmış, konuyla ilgili olarak da 'kaçmadığını' ve 'ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini' ifade etmişti.

EBRU POLAT'LA İLİŞKİSİ VAR

Şarkıcı Ebru Polat, bir süredir ailesiyle birlikte gittiğini söylediği Dubai tatilinde yüzünü göstermediği bir iş adamıyla tatil fotoğrafları paylaşıyordu. Sabri Çelebi, kendi instagram hikayesinden Ebru Polat ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülerini paylaştı. Aynı görüntüleri Polat da kendi hesabından paylaşınca, ilişki ortaya çıkmış oldu.