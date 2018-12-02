Palandöken'de kayak sezonu başladı

Açılış öncesinde, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil kar motoruna binerek pisti gezdi.

MEŞALEYLE KAYAK

Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerinin başında gelen Erzurum'da, kar yağışıyla suni kar püskürtme yapılarak hazır hale getirilen pistte, sporcular, havai fişekler eşliğinde meşaleli kayak yaptı. Snowtracklar ile de gösteri yapılan açılışta Vali Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar, sporcuların getirdiği meşalelerle "Ejder 3200" yazısını ateşleyerek 2018 kayak sezonunun gerçekleştirdi.

"PALANDÖKEN'DE EĞLENCE 4 MEVSİM SÜRECEK"

Palandöken Dağı'ndaki çalışmalarına devam edeceklerine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Palandöken sadece kış mevsiminde değil, 4 mevsim eğlence merkezlerinin bulunduğu merkez haline getirilecek." diye konuştu.

Açılışa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.