Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin bulunduğu Erzurum'da, kayak sezonu hafta sonundan itibaren başlayacak.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona 1 Aralık Cumartesi günü "merhaba" diyecek.

DÜNYANIN EN UZUN DİK PİSTLERİ ARASINDA

"Kış turizminin parlayan kenti" olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzurum, yeni sezonda bu alandaki cazibesiyle çok sayıda turisti ağırlamayı hedefliyor.

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken'deki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz keyif yaşatacak.

Türkiye'de pistlerin aydınlatılmasıyla gece de kayak yapılan merkezlerden olan Palandöken'de kayakçılar, aileleriyle gece kayağında buluşup eşsiz kent manzarası eşliğinde kayak yapabilecek.

Kayakçılar, aydınlatılan Palandöken'deki pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabilecek.

Palandöken'de kayak sezonu başlıyor VİDEO



12 BİN KİŞİ KAYAk YAPABİLECEK

Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, sezon öncesi kar yağışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken'deki bazı kayak pistleri suni kar püskürtülerek ve paletli kar aracı snowtrack ile de düzenlenerek sezona hazır hale getiriliyor.

Pistlerinden 2'si slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonunca (FIS) tescillenen Palandöken, aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.

Erzurum'da Palandöken dışında Kandilli ve Konaklı kayak merkezleri de kışın yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.