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Palandöken'in zirvesinde Cumhuriyet Bayramı

Palandöken Dağı'nın 3 bin 176 rakımlı zirvesine tırmanan Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü üyeleri, Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.

AA | 29.10.2019 - 19:39..
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Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmanarak kutladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen kulüp üyesi 282 sporcu, zorlu tırmanışın ardından Palandöken'in zirvesi olarak bilinen 3 bin 176 rakımlı tepeye ulaştı.

Palandöken'in zirvesinde Cumhuriyet Bayramı

JANDARMA EŞLİK ETTİ

Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği tırmanışta sporcular, Türk bayrağı açtıktan sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Palandöken'in zirvesinde Cumhuriyet Bayramı

Kar yağışı altında gerçekleşen programda sporcular, Atatürk posteri açtı.
Zirvedeki kutlamaların ardından kulüp üyeleri, marşlar söyleyerek şehir merkezine döndü.

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