taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Palandöken'in zirvesine şehitlere saygı duruşu

"Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında dağcılar, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanların anısına Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmandı.

AA | 12.01.2020 - 16:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'da Valilik, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), iş birliğinde düzenlenen  Palandöken Outdoor Festivali'nin üçüncü gününde, "93 Harbi Şehitleri Anma ve Palandöken Zirve Tırmanışı" yapıldı.

Palandöken'in zirvesine şehitlere saygı duruşu

Sabah 2 bin 150 rakımdaki gondol liftin bulunduğu alanda bir araya gelen tur kayakçıları ve dağcılar, buradan Ejder Tepesi'ne yürüdü.

Yaklaşık bir saat süren tırmanışın ardından 2 bin 600 metreye ulaşan dağcılar ve sporcular, Küre kafenin bulunduğu alanda mola verdi.

Palandöken'in zirvesine şehitlere saygı duruşu

TÜRK BAYRAĞI AÇARAK ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU YAPTILAR

Daha sonra, 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesine tırmanan dağcılar, burada Türk bayrağı açarak, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Palandöken'in zirvesine şehitlere saygı duruşu

Etkinlikte dağcılarla zirveye kadar yürüyen 65 yaşındaki Salih Zorlu, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Palandöken'in zirvesine şehitlere saygı duruşu

Başında Kırgız şapkası, elinde bastonu ve üzerindeki Dadaş elbiseleriyle dikkati çeken Zorlu, dağcı ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlginizi Çekebilir
Kitap sayfalarından gelinlik dikkat çekti
Muğla’da ‘Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin’ projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.
Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi
Germencik ilçesinde düzenlenen 72. Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
Bu köyde kimse sigara içmiyor
Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.
Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı
Hazar Gölü manzarasına sahip Hazarbaba Kayak Merkezine hafta sonu dolayısıyla ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

359
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

140
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

436
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

47
Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

83
Sevim Dağdelen, Almanya'da Türk okullarına karşı

Sevim Dağdelen, Almanya'da Türk okullarına karşı

619
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir