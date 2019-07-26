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Palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Henüz sebebi belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edilerek, çıkan yangın kontrol altına alındı. Küle dönen fabrikada büyük hasar oluştu.

İHA | 26.07.2019 - 13:17..
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İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, sabah saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesindeki bir ahşap palet fabrikasında çıktı.

Henüz sebebi belirlenemeyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi.

Palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü İZLE

FABRİKA YAKINLARINDAKİ İŞ YERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, palet fabrikasının yanı sıra fabrikanın yanında bulunan elektrik panosu üreten işletme de zarar gördü.

Öte yandan, yine fabrikanın yakınında bulunan veteriner işleri müdürlüğündeki hayvanlar da binadan çıkartıldı.

Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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