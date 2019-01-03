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Paletli ambulans hastalara ulaşmak için karla mücadelede

Adıyaman'da yarım metrelik kar yüzünden hastaneye gidemeyen 75 yaşındaki Ramazan Pala'nın imdadına, paletli ambulans yetişti.

İHA | 03.01.2019 - 15:34..
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Sağlık merkezine, olumsuz hava koşulları şartlarından dolayı gidemeyen hastaların yardımına, paletli ambulans koşuyor. Bunun bir örneği daha yoğun kar yağışının etkisindeki Adıyaman'da yaşandı.

Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü’nde, göğüs ağrısı şikayeti bulunan ve hastaneye gitmesi gereken 75 yaşındaki Ramazan Pala’ya, paletli ambulans ile ulaşıldı.

PALETLİ AMBULANS YARIM METRELİK KARIN İÇİNDE 15 KİLOMETRE YOL ALDI

Kar kalınlığının yarım metreye kadar ulaştığı köye ulaşmak için yola çıkan paletli ambulans, 15 kilometrelik yolu zorlu bir mücadelenin ardından aştı.Paletli ambulans hastalara ulaşmak için karla mücadelede

SAĞLIK EKİPLERİ HASTAYA ULAŞTI

Hastaya ulaşan sağlık ekipleri tarafından, daha önceden anjiyo ve by-pass olan Ramazan Pala'ya hipertansiyon ve hipoglisemi teşhisi konularak, Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yetiştirilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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