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Palmiyeler zarar görmesin diye betona delik açıldı

Bursa'da, yeşile zarar vermemek için beton köprünün delinmesi herkes tarafından takdir edildi.

İHA | 26.11.2019 - 09:33..
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Yeşiliyle ünlü Bursa’da ağaca ayrı bir önem veriliyor...

Büyükşehir Belediyesi, 90’lı yıllarda, Gökrede Caddesi'nde bulunan palmiye ağaçlarına zarar vermemek için farklı bir yöntem denedi.

PALMİYELER İÇİN BETONA DELİK AÇILDI

Palmiyelerin toprakla temasının kesilmemesi için, beton köprüde, kökleri dere yatağında olan ağaçlar için büyük delikler bırakıldı. Ağaçlar beton deliklerin içinde büyümeye devam etti. Bu yöntem sayesinde caddeye ayrı bir güzellik katan palmiyeler böylece kurumazken, ilk günkü canlılığını korumaya devam ediyor.

Ayrıca, şehirde yeşile zarar vermemek için beton köprünün delinmesi herkesin takdirini kazandı. Ağaçların bulunduğu yol güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Palmiyeler zarar görmesin diye betona delik açıldı

''ONLARI GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYORUZ''

Gökdere Caddesi'nde yıllardır esnaflık yapan Mehmet Bilen, "Bu yol buradan 90’lı yılların sonunda geçti. Yol üzerinde bulunan palmiye ağaçları devrilmesin diye beton köprü delinip bu ağaçlar yolun içinden çıkarıldı. Onlarca yıllık ağaçlar caddeye ayrı bir hava ve yeşillik katıyor. Biz de onları gözümüz gibi koruyoruz." dedi.

Palmiyeler zarar görmesin diye betona delik açıldı

Palmiyeler zarar görmesin diye betona delik açıldı

Palmiyeler zarar görmesin diye betona delik açıldı

Palmiyeler zarar görmesin diye betona delik açıldı

Palmiyeler zarar görmesin diye betona delik açıldı

Palmiyeler zarar görmesin diye betona delik açıldı

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