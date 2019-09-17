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'Palu Ailesi' davasının 3'üncü duruşması başladı

11 yıl önce Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal’ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan dava, görülmeye devam ediyor.

DHA | 17.09.2019 - 15:14..
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Türkiye'nin gündemini birkaç ay önce meşgul eden 'Palu Ailesi'nin üçüncü duruşması, bugün start aldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal’ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu Ailesi'nin 6 üyesinin yargılandığı davanın, 3'üncü duruşması başladı. Tutuklu sanıklar, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.

'Palu Ailesi' davasının 3'üncü duruşması başladı

ADLİYE BİNASINA ARKA KAPIDAN ALINDILAR

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Aile üyeleri, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına arka kapıdan alındı.

'Palu Ailesi' davasının 3'üncü duruşması başladı

YARGILAMA SÜRECİ

Sanıklardan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanıyor.

İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.

Diğer sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu'nun ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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