Palu Ailesi olayında yeni gelişme: Kemikler bulundu

Taciz, tecavüz, cinci hoca gibi birçok iddianın olduğu Palu Ailesi olayında, dün yeni bir gelişme yaşandı.

KEMİKLER ÇIKTI

Enişte Tuncer Ustael'in öldürdüğü iddiası olan Meryem Tahnal (Palu) ve kızı Melike Tahnal'ın cesetleri dün Kocaeli Derince ilçesinde aranıyordu. Kadavra köpeğinin de katıldığı aramada kemikler bulunması, oldukça karmaşık olan olayda yeni bir gelişme olması açısından heyecanlandırdı.

NELER YAŞANMIŞTI

İddialara göre Palu Ailesi'nin eniştesi Tuncer Ustael, aile bireylerini etkisi altına almış, kendi çocuklarına, Meryem Tahnal (Palu) ve Meryem Tahnal'ın çocuklarına taciz ve tecavüzde bulunmuştu. Meryem Tahnal'ın kızı Melikta Tahnal'ın içinde cin var diye ispirto içirip küçük kızı öldürmüştü.