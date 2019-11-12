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Pamela Anderson, ABD Başkanı Trump'a mektup yazdı

Wikileaks kurucusu Julian Assange için Donald Trump’tan af talep eden dünyaca ünlü oyuncu, ayrıca Trump çiftiyle çektiği fotoğrafı da Twitter'dan yayınladı.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 16:45..
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Sahil Güvenlik dizisinin dünyaca ünlü oyuncusu Pamela Anderson, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’a açık mektup yazdı.

AF İSTEDİ

52 yaşındaki ABD’li ünlü oyuncu, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange için Trump’tan af istedi. Trump çiftine övgüler yağdırdığı mektubunda Anderson, “Dürüstlük, kesinlikle Hillary'yi (Clinton) mağlup eden ve bu büyük çifti dünyaya getiren, sizi dünyadaki en güçlü çift konumuna taşıyan temel prensipti.” ifadesini kullandı.

Pamela Anderson, ABD Başkanı Trump'a mektup yazdı

WIKILEAKS HAYRANI TRUMP

Mektubunda Trump’ın daha önce bir Wikileaks hayranı olduğunu hatırlatan Anderson, “Julian Assange’ı affetmeniz ve ülkesine iade edilmesiyle bir gazetecinin işkence hayatına itilmesine izin vermemeniz durumunda, halk size saygı duyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Pamela Anderson, ABD Başkanı Trump'a mektup yazdı

FOTOĞRAFLI RİCA

Pamela Anderson, ayrıca Twitter’dan “Bir zamanlar” notuyla, 2005’te Donald Trump’ın doğum günündeyken Trump çiftiyle çekilen bir fotoğrafını da paylaştı.

İLK O ZİYARET ETTİ

Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde tutulan Assange’ın, ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmekten yargılanmak üzere iadesi talep ediliyor. İngiliz yargısı, Wikileaks kurucusunun uzun yıllar hapis yatmasına yol açabilecek iade talebiyle ilgili kararı henüz vermedi. Mayıs ayında, Assange'ın ilk hapishane ziyaretçisi olan Anderson, “Assange'ı hapiste görmek çok zoruma gidiyor. Süper güvenlikli bir hapishanede tutulmayı hak etmiyor. Hiçbir zaman şiddet eyleminde bulunmadı. O masum bir kişi.” demişti.

Pamela Anderson, ABD Başkanı Trump'a mektup yazdı

"O İYİ BİR İNSAN"

Assange'ın hiçbir bilgiye erişiminin bulunmadığını, hiç kimseyle iletişimde bulunamadığını, çocuklarıyla bile konuşamadığını belirten Anderson, "O iyi bir adam, inanılmaz bir kişi. Onu seviyorum, nelerden geçtiğini tahayyül etmekte zorlanıyorum. Onu görmek muhteşemdi, ama ona bu yaptıkları yasaların kötüye kullanılmasının bir uygulaması. Hücresinden çıkamaması tam bir şok. Uzun bir mücadele olacak ve o bizim desteğimizi hak ediyor. Desteğimize ihtiyacı var. Her birimiz elimizden ne geliyorsa yapmalıyız, belki ona yazmalıyız, onu cesaretlendirmeliyiz. Mücadeleye devam etmek zorundayız, çünkü bu adil değil. Gerçeği ortaya çıkarmak için öyle çok şey feda etti ki ve biz gerçeği hak ediyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Pamela Anderson, ABD Başkanı Trump'a mektup yazdı

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