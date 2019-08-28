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Pamuğun taban fiyatının açıklanması için eylem yaptılar

Şanlıurfa'da bir grup, hasadına kısa süre kalmasına rağmen pamuğun taban fiyatının açıklanmadığını ileri sürerek protesto düzenledi.

DHA | 28.08.2019 - 14:31..
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Dün Harran'da çiftçiler, protesto gösterileri düzenledi.

Türkiye’nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Harran'da çiftçiler, pamuğun hasadına kısa süre kala taban fiyatını açıklanmadığını öne sürerek Şanlıurfa-Akçakale karayolunu ulaşıma kapattı.

Pamuğun taban fiyatının açıklanması için eylem yaptılar

YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Lastik yakan çiftçiler nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi.

Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan pamuk üreticisi İbrahim Topdağ, pamuk taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını isteyerek, yaşadıkları sorunu dile getirdi.

Yol kapatıp, pamuk fiyatının açıklanmasını istediler VİDEO HABER

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 200 kişilik grubun kapattığı yolun ulaşıma açılması için olay yerine Harran Kaymakamı Faruk Çelik ile Jandarma Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi geldi.

Yetkililerin ikna ettiği çiftçilerden seçilen bir grup temsilcisi ise sorunlarını anlatmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’le görüşmek üzere makama geçti. Kalabalığın dağılması üzerine jandarmaya ait TOMA yakılan lastikleri tazyikli su sıkarak söndürdü.

Pamuğun taban fiyatının açıklanması için eylem yaptılar

GÖRÜŞME YAPILDI

Bugün ise Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, pamuk üretimiyle ilgili yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi için, Şanlıurfa-Akçakale karayolunu trafiğe kapatan çiftçilerle bir araya geldi.

Pamuğun taban fiyatının açıklanması için eylem yaptılar

Pamuk alım satımıyla ilgilenen işletmelerin gerekli yasal şartları taşıyıp taşımadığıyla ilgili denetimlerin titizlikle yapılması, çiftçileri zor durumda bırakacak, tekel oluşmasına yönelik çalışmaları engellemeye yönelik tüm tedbirlerin alınması talimatı da veren Vali Erin, pamuk taban fiyatlarının uluslararası borsa şartlarında belirlendiğini, desteklemeler konusunda da ilgili oda başkanlarıyla birlikte üst mercilere başvurulacağını, bu konuların ilgili organlara ve siyasetçilere aktarılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Pamuğun taban fiyatının açıklanması için eylem yaptılar

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