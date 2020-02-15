Pamuk fabrikasında yangın

Adana' nın Yüreğir ilçesinde bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda Perşembe günü gece saatlerinde yangın çıktı. Depodaki pamuk balyalarından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi.

Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, 10 bin tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın dün öğle saatlerinde kontrol altın alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları üçüncü günde de sürüyor.