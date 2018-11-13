Pamuk şekerini ezen zabıta görevden alındı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın 6 Ekim'de Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde gerçekleştiği belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Zabıta Dairesi Başkanlığ'ında görevli personelin karıştığı ve medyaya da yansıyan tatsız olay sonrası 10 Ekim'de zabıta hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Zabıta görevinden uzaklaştırılmış, soruşturma tamamlanma aşamasındadır." denildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, geçen ay Bayramyeri'nde bir satıcının pamuk şekerlerine el koymuş, bu sırada kameraya kaydedilen görüntülerde, görevli memurlardan birinin yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla itmesi ve ezmesi basında yer almıştı.

Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi VİDEO

Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi