taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48965
Euro
6.18895
Altın
1200.76
Borsa
92708.56
Gram Altın
212.04

Pamuk şekerini ezen zabıta görevden alındı

Denizli'de, satıcının el koyduğu pamuk şekerlerini ayağıyla ezdiği görüntüler medyaya yansıyan zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

AA | 13.11.2018 - 20:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Pamuk şekerini ezen zabıta görevden alındı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın 6 Ekim'de Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde gerçekleştiği belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Zabıta Dairesi Başkanlığ'ında görevli personelin karıştığı ve medyaya da yansıyan tatsız olay sonrası 10 Ekim'de zabıta hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Zabıta görevinden uzaklaştırılmış, soruşturma tamamlanma aşamasındadır." denildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, geçen ay Bayramyeri'nde bir satıcının pamuk şekerlerine el koymuş, bu sırada kameraya kaydedilen görüntülerde, görevli memurlardan birinin yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla itmesi ve ezmesi basında yer almıştı.

Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi VİDEO

Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi

Pamuk şekerini ezen zabıta görevden alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selahattin Demirtaş HDP'yi sildi

Selahattin Demirtaş HDP'yi sildi

155
Yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

Yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

271
TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

60
AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

161
Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

38
Yunanistan'ın Lozan'a güveni tam

Yunanistan'ın Lozan'a güveni tam

172
Trump'tan Macron'a 'Almanca' mesajı

Trump'tan Macron'a 'Almanca' mesajı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM