taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.80765
Euro
6.5742
Altın
1287.325
Borsa
95976.82
Gram Altın
240.577

Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

Denizli'den Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.

DHA | 15.04.2019 - 09:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolunun  tapulu malı olduğunu iddia eden kişiler, yolun ortasına oturarak haklarını aradı.

''ÖZEL MÜLKİYET, GİRİLMEZ''

Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren kara yolunun giriş ve çıkış bölümüne, plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı.

Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

45 KİŞİ HAK İDDİA EDİYOR

Kara yolunun tapulu malları olduğunu belirten kalabalıktakiler, haklarının verilmesini istedi. Yolun yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bölümünde, 45 kişinin hak sahibi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma, kalabalıktakilerle görüşme başlattı.


Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

411
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

80
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

43
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

81
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

30
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

25
İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir