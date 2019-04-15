Pamukkale yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattılar

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolunun tapulu malı olduğunu iddia eden kişiler, yolun ortasına oturarak haklarını aradı.

''ÖZEL MÜLKİYET, GİRİLMEZ''

Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren kara yolunun giriş ve çıkış bölümüne, plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı.

45 KİŞİ HAK İDDİA EDİYOR

Kara yolunun tapulu malları olduğunu belirten kalabalıktakiler, haklarının verilmesini istedi. Yolun yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bölümünde, 45 kişinin hak sahibi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma, kalabalıktakilerle görüşme başlattı.



























