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Pamukkale'de kaçak ahşap yapılar kaldırıldı

Hazine arazisi üzerinde yer alan 15 kaçak ahşap yapı yerlerinden alındı.

AA | 30.09.2019 - 17:17..
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, Hazine arazisindeki 15 kaçak ahşap yapı kaldırıldı.

15 AHŞAP YAPI KALDIRILDI

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karahayıt Mahallesi'nde, termal suyun çıktığı 2. derece doğal sit alanda Hazine arazisindeki 15 kaçak ahşap yapının kaldırılması için sahiplerine süre tanıdı.

Pamukkale'de kaçak ahşap yapılar kaldırıldı

İŞLEMLER DEVAM EDECEK

Tahliyenin gerçekleşmesinin ardından boşaltılan ahşap yapılar, yerlerinden alındı.

"Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanları"nda yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Pamukkale'de kaçak ahşap yapılar kaldırıldı

Pamukkale'de kaçak ahşap yapılar kaldırıldı

Pamukkale'de kaçak ahşap yapılar kaldırıldı

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