1 Pamukkale'de kaçak ahşap yapılar kaldırıldı Hazine arazisi üzerinde yer alan 15 kaçak ahşap yapı yerlerinden alındı.

2 Çantanız rahatsız ediyor dedi saldırıya uğradı Metrobüste yanındaki kadın yolcunun çantasından rahatsız olan yolcunun bunu dile getirmesi, ortalığı karıştırdı.

3 İlahi aşka adanmış ömründen şiirlerle Hz. Mevlana Aşkı aşk ile yoğuran, varlığı yokluk ile bir eden Hz. Mevlana, yüzyıllar önce bugün dünya ile tanıştı…

4 İlahi aşka adanmış ömründen şiirlerle Hz. Mevlana Aşkı aşk ile yoğuran, varlığı yokluk ile bir eden Hz. Mevlana, yüzyıllar önce bugün dünya ile tanıştı…

5 WhatsApp, gelecek yıldan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak WhatsApp, 2020'nin Şubat ayından itibaren bazı iOS ve Android cihazlara olan desteğini sonlandıracak.

6 Türkiye'yi 8 ayda 31 milyon turist ziyaret etti Türkiye'ye gelen turist sayısı yılın 8 aylık döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 14,72 arttı. Ülkemiz, bu süreçte 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçi ağırladı.