Pamukkale'ye giriş ücretine 20 lira zam geldi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca turistin geldiği Pamukkale'ye zam geldi.

Alınan zam kararı ile birlikte Pamukkale’de giriş ücretleri 80 TL’ye çıktı. Zam kararına en çok tepki gösteren ise Denizlililer oldu.

Bazı vatandaşlar fiyatların çok yüksek olmasından dolayı zaten gidip gezemedikleri beyaz cennete zam gelince artık hiç gidemeyeceklerinden dert yakındılar.

TARİHİ YERLERİMİZİ GÖREMEYECEĞİZ

Mete Aydın isimli vatandaş, zam kararının geri çekilmesi gerektiğini kaydederek, yabancı turistler ile birlikte yerli turistlerin beyaz cennetin güzelliğini görmesi gerektiğini kaydetti. Aydın, “Turizmde fiyatlar iyice artıyor. Öğrenciler için hiç iyi bir durum değil bu. Gezmeye kalksak gezemiyoruz, tarihi yerlerimizi göremeyeceğiz. Kötü yani, bence düşürülmeli” dedi.