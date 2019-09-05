Pamukkale'yi 3 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Pamukkale, sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda ziyaretçi sayısıyla da dikkat çekiyor.

ÜÇ AYDA 1 MİLYON 100 BİN KİŞİ

Pamukkale; travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle haziran ve ağustos ayları arasında 1 milyon 100 bin kişi ağırladı.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancılara yaz tatilini fırsat bilen yerli turistler de eklenince bölgede, adeta adım atacak yer kalmadı.

"HEDEF 3 MİLYON"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Bayram tatillerinde Pamukkalemiz de bayram etti. Yaz sezonu bizim için oldukça sevindirici geçiyor. Konuklarımız, eşsiz güzellikteki travertenlerde termal suyla temas ederek buradaki güzelliği yaşadı. Antik havuzda tarihi sütunlar arasında yüzen ziyaretçiler, Hierapolis Ören Yeri'ni gezdi. Pamukkale, tarihinde ilk defa bir ayda 400 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Yılın 8 ayında 1 milyon 800 bini aşan ziyaretçi sayısını görüyoruz. Pamukkale'yi yaz sezonunda, yani haziran-ağustos döneminde, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz gezdi. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 23'lük bir artış yakaladık. Yıl sonuna kadar 3 milyon hedefimize ulaşmaya gayret edeceğiz." dedi.