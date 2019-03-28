Panayır Köprülü Kavşağı açıldı

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan Panayır Köprülü Kavşağı hizmete girdi.
VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU
Projede bazı gecikmeler yaşansa da inşası tamamlandı ve bugün vatandaşların hizmetine sunuldu.
PROJE İLE ULAŞIM DAHA KOLAYLAŞTI
Daha önce 4 milyon liraya kamulaştırma yapılan proje ile Panayır bölgesinden gelecek araçlar Bursa merkeze doğru rahatlıkla gidebilecek. Ayrıca İstanbul yönünden Bursa’ya gelenler de yine köprünün üzerinden geçerek Panayır bölgesine ulaşabilecek.