taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5486
Euro
6.3012
Altın
1307.66
Borsa
91123.05
Gram Altın
235.383

Panayır Köprülü Kavşağı açıldı

Bursa’da yapımı sonlanan Panayır Köprülü Kavşağı, sürücülerin hizmetine sunuldu.

İHA | 28.03.2019 - 11:49..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Panayır Köprülü Kavşağı açıldı

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan Panayır Köprülü Kavşağı hizmete girdi.

Panayır Köprülü Kavşağı açıldı

VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU

Projede bazı gecikmeler yaşansa da inşası tamamlandı ve bugün vatandaşların hizmetine sunuldu.

Panayır Köprülü Kavşağı açıldı

PROJE İLE ULAŞIM DAHA KOLAYLAŞTI

Daha önce 4 milyon liraya kamulaştırma yapılan proje ile Panayır bölgesinden gelecek araçlar Bursa merkeze doğru rahatlıkla gidebilecek. Ayrıca İstanbul yönünden Bursa’ya gelenler de yine köprünün üzerinden geçerek Panayır bölgesine ulaşabilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

144
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

230
PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

70
Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

68
Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

42
The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

93
Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir