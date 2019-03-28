Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıyı çalıp kaçtı

1 Panayır Köprülü Kavşağı açıldı Bursa’da yapımı sonlanan Panayır Köprülü Kavşağı, sürücülerin hizmetine sunuldu.

2 FETÖ sanığı eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

3 İskoçyalı kadın hiçbir ağrıyı ve acıyı hissetmiyor Jo Cameron, nadir görülen bir genetik mutasyona sahip. Hiçbir şekilde ağrı duymuyor, bir yeri yandığında ya da kırıldığında fark etmiyor, korku ya da endişe gibi duyguları bilmiyor.

4 İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser, İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda ele geçirildi.

5 Taşımalı eğitime 2.3 milyar lira kaynak Taşımalı eğitime aktarılan toplam kaynak, 2 milyar 341 milyon 732 bin liraya ulaştı.

6 Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü Denizli’de meydana gelen trafik kazası esnasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kafasındaki kask ise aracın altından çıkarıldı.