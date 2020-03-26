Pandomim nedir

Pandomim 'mim sanatı' olarak da bilinir...

Köken itibariyle eski Yunanca’daki ‘‘mimeisthai” kelimesine dayanır ve anlamı ”taklit etmek, temsil etmek”tir.

Aynı zamanda milattan önceye kadar dayanan bir tarih geçmişine sahip olduğu için en eski sanat türlerinden birisidir.

JEST, MİMİK VE BEDEN HAREKETLERİ HER ŞEYİ ANLATIR

Oyunda sanatçı hiç konuşmaz ve seyirciye anlatmak istediklerini sözsüz bir şekilde anlatmaya çalışır. Burada sanatçının en büyük yardımcıları ise; jest, mimik ve de beden hareketleridir.





SİNEMADA 'SESSİZ SİNEMA' OLARAK BİLİNİR

Tiyatroda mim sanatı olarak bilinen pandomim, sinemada ise ”sessiz sinema” olarak ifade edilmektedir.

Özellikle sinemanın ilk dönemlerine damgasını vuran sessiz sinemanın en önemli temsilcisi ise Charlie Chaplin‘dir.





EN ÜNLÜ PANDOMİM SANATÇILARI

Marcel Marceau





Charlie Chaplin





Laurel ve Hardy