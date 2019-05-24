Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı, Istrancalı Abdülharis Paşa

Istrancalı Abdülharis Paşa, ilk romanı “Yedikuleli Mansur” ile hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Mehmet Berk Yaltırık’ın, 17. Yüzyılda başlayıp günümüze kadar ulaşan, tarihi kurguyla korkuyu harmanladığı yeni romanı.

Başarılı kitaplar sunan İthaki Yayınları, şimdi de kendi bünyesinde Pangea Kitaplığı’nı kurdu ve ilk kitabı Istrancalı Abdülharis Paşa’yı da yayımladı. Kitabın ilk imza ve söyleşisi ise, bu akşam (24 Mayıs) 19.30’da, Kadıköy Penguen Kitap Cafe’de gerçekleşecek…

ISTRANCALI ABDÜLHARİS PAŞA

Istrancalı Abdülharis Paşa, zamanın yavaş aktığı bir coğrafyada ürpertili bir arayışın romanı olarak takdim ediliyor. Tanıtım bülteni şöyle diyor:

Bir ailenin ve bir ismin peşine düşen genç bir araştırmacı, kendini bir anda asilerin, eşkıyaların, haramilerin, haydukların, ayanların ve komitacıların arasında, zaferlerin ve bozgunların hengâmesinde, soygun masallarının ve kocakarı hikâyelerinin ortasında buluverir. Tarihle başlayan yolculuğu, ruhunun ve Istrancaların kuytularına sapmışken korkulu Balkan rivayetleriyle giriştiği amansız boğuşma nasıl nihayete erecektir?

Hırsının kölesi derebeylerinin, geceleri dolaşıp kapıyı pencereyi tırmalayan şeylerin, insan suretli canavarların, efsaneyle hakikatin birbirine karışıp tarihin sislerinin ardına gömülen bu roman, kâh kanlı baskınlara tutulan kâh geleneklerin kamçısı altında inleyen Balkan tarihine uzanan karanlık bir araştırmanın serüveni.

Istrancalı Abdülharis Paşa

Mehmet Berk Yaltırık

İthaki Yay.

S.: 488

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Damla Karakuş